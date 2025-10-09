Следователи опровергли информацию о номере телефона главы пропавшей семьи

СК не подтвердил информацию о телефоне главы пропавшей в Красноярском крае семьи

Следственный комитет опроверг появившуюся в сети информацию о номере телефона главы пропавшей семьи Сергея Усольцева в Красноярском крае. Об этом рассказали РИА Новости в региональном главке СК РФ.

«Мы это не подтверждаем, такой информации на данный момент нет. У него в целом три телефона, и информации о том, что в три часа ночи был какой-то сигнал, нет», — сообщил источник в ведомстве.

Сообщения о возможном сигнале телефона опубликовал Telegram-канал Kras Mash. По данным издания, телефон Усольцева якобы появился в сети. По одной из версий, это мошенники восстановили сим-карту. Позже выяснилось, что это старый номер пропавшего, которым он не пользуется.

28 сентября семья с ребенком отправилась в поход в урочище Буратинка. С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту случившегося с семьей возбудили уголовное дело. Сообщалось, что семью круглосуточно ищут 350 человек.