Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:52, 9 октября 2025Интернет и СМИ

Собчак назвала свою главную проблему в жизни

Собчак назвала привычку делать все самой своей главной проблемой в жизни
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала привычку делать все самостоятельно главной проблемой в своей жизни. На эту тему она порассуждала в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Вот это "все сама-сама" — это просто, к сожалению, главная проблема в жизни. Но происходит она от того, что ты видишь, что сама ты сделаешь лучше, чем другие», — сказала Собчак. По словам ведущей, ей бывает сложно остановить себя в желании сделать все идеально.

Журналистка добавила, что ей повезло с мужем — режиссером Константином Богомоловым. Она назвала супруга человеком другого масштаба и подчеркнула, что рядом с ним может позволить себе расслабиться.

Ранее сообщалось, что Собчак по предписанию Роскомнадзора удалила со своего YouTube-канала интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Она пояснила, что ведомство нашло в видео признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости