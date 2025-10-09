Собчак назвала свою главную проблему в жизни

Собчак назвала привычку делать все самой своей главной проблемой в жизни

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала привычку делать все самостоятельно главной проблемой в своей жизни. На эту тему она порассуждала в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Вот это "все сама-сама" — это просто, к сожалению, главная проблема в жизни. Но происходит она от того, что ты видишь, что сама ты сделаешь лучше, чем другие», — сказала Собчак. По словам ведущей, ей бывает сложно остановить себя в желании сделать все идеально.

Журналистка добавила, что ей повезло с мужем — режиссером Константином Богомоловым. Она назвала супруга человеком другого масштаба и подчеркнула, что рядом с ним может позволить себе расслабиться.

