21:16, 9 октября 2025Экономика

США предрекли отсутствие средств на переоснащение ядерного арсенала

Евгений Силаев
Фото: Carlos Barria / Reuters

Из-за шатдауна у США в ближайшие шесть-семь дней закончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала. Такое развитие событий предрек американский министр энергетики Крис Райт, его слова приводит РИА Новости.

«В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано», — сказал Райт.

Также министр обвинил лидера Демократической партии в сенате Чака Шумера в безответственности, из-за того, что он препятствует принятию временного бюджета для возобновления финансирования правительства.

Шатдаун в правительстве США случился 1 октября. Новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета, так как партии не смогли согласовать вопросы финансирования. Это привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций.

