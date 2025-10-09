Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
11:25, 9 октября 2025Спорт

Сын Плющенко стал участником ДТП

Сын фигуриста Плющенко от первого брака Егор стал участником ДТП
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака Егор оказался участником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Авария произошла с участием BMW, принадлежащего 19-летнему Егору, и Volkswagen Polo, за рулем которого находилась Екатерина Г. По ее рассказу, столкновение случилось при перестроении и высоком скоростном режиме обеих машин. Водители отказались признавать свою вину, а расследование ГИБДД затянулось на полгода, после чего дело закрыли из-за истечения срока давности.

Страховая компания признала ДТП обоюдным и компенсировала половину стоимости ремонта Екатерине, однако женщина до сих пор не смогла восстановить автомобиль — она ждет судебной экспертизы. На место аварии приезжала мать Егора, которая впоследствии сообщила о травмах сына, включая сотрясение мозга и множественные повреждения.

Егор родился в первом браке Евгения Плющенко с Марией Ермак. После развода пары в 2008 году он живет с матерью и носит ее фамилию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Врач предупредила о скрытой опасности некоторых видов татуировок

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Венгрию убедили не мешать запрету поставок российского СПГ в Европу

    Россиянина изрешетили пулями из-за случайной ошибки в одной цифре при переводе денег

    Стримерша родила в прямом эфире

    Раскрыты неочевидные факторы риска рака мочевого пузыря

    В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Китайцы ринулись в московские рестораны

    Российского школьника избили толпой у памятника танку Т-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости