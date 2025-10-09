Таксиста обвинили в разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе

Водителя Uber Риндеркнехта обвинили в разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе

Разрушительный пожар в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, США, ставший причиной гибели двенадцати человек, устроил 29-летний водитель Uber Джонатан Риндеркнехт. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссейли, его слова приводит телеканал NBC News.

«Безрассудство одного человека вызвало один из худших пожаров, которые когда-либо видел Лос-Анджелес, приведя к гибели людей и широкомасштабным разрушениям в Пасифик-Палисейдс», — заявил он. Таксиста арестовали по обвинению в уничтожении имущества с помощью огня.

Согласно версии следствия, мужчина утроил поджог в конце рабочей смены. Высадив пассажира, Риндеркнехт направился к началу тропы Скалл-Рок, а затем поднялся вверх. Примерно в 23:47 он снял два видео на вершине холма, а в 00:12 1 января датчики зафиксировали пожар в этом районе.

Обвиняемый скрылся на своем автомобиле, однако развернулся и последовал за пожарными машинами, выехавшими на пожар. Чуть позже первого часа ночи он снимал видео с места происшествия, пока пожарные пытались потушить огонь, утверждает следствие.

Ранее в Лос-Анджелесе 238-килограммовый медведь занял подвал мужчины, эвакуировавшегося из-за пожара. Сами Арбид вернулся в свой дом после того, как пожар «Итон» закончился, и нашел там огромного медведя. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал Арбида как укрытие.