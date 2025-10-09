ТАСС: Танки НАТО показали уязвимость на Украине перед средствами поражения ВС РФ

Танки НАТО Abrams, Leopard и Challenger показали уязвимость на Украине перед современными российскими средствами поражения. Об этом заявили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале «Национальная оборона».

Специалисты указали, что Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) 31 танк Abrams, большинство из них потеряно. Кроме того, по меньшей мере пять боевых машин достались российским войскам в качестве трофеев.

Ранее издание National Security Journal (NSJ) сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ с высокой эффективностью и скоростью уничтожают танки, поставленные странами НАТО Украине. По данным издания, российская армия смогла эффективно и легко уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию FPV-дронов, барражирующих боеприпасов Lancet и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».