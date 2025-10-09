Трамп объявил о скором подписании договоренности об урегулировании в Газе

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ходе его визита в Египет будет подписана договоренность об урегулировании в Газе. Его слова приводит РИА Новости.
9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой.
Трамп также отметил, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение». Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на реализацию инициатив Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.