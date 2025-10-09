Мир
21:43, 9 октября 2025Мир

Трамп объявил о скором подписании договоренности об урегулировании в Газе

Трамп заявил, что в Египте подпишет договоренность об урегулировании в Газе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ходе его визита в Египет будет подписана договоренность об урегулировании в Газе. Его слова приводит РИА Новости.

9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой.

Трамп также отметил, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение». Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на реализацию инициатив Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

