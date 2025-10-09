Трамп сообщил о продаже оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине

Трамп: Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом сообщил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Киеву. Об этом политик уточнил в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину», — подчеркнул он.

На днях в Белом доме рассказали, что Дональд Трамп четко обозначил, что Вашингтон намерен продолжить продажу вооружений альянсу по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для Украины.

Сам американский лидер в сентябре заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, которое затем может быть передано Украине. Он подчеркнул, что альянс может распоряжаться американским оружием «как угодно».