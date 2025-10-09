В Норвегии сообщили о давлении Трампа ради получения Нобелевской премии мира

FT: Норвегия опасается пошлин США, если Трампу не дадут Нобелевскую премию мира

В Норвегии опасаются недружественных шагов со стороны США в случае, если американский лидер Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Отмечается, что в Осло опасаются возмездия Трампа в виде пошлин или других мер. При этом директор Института исследований проблем мира в Осло Нина Грегер заявила, что американский лидер оказывает давление на Нобелевский комитет, подчеркивая, что он является достойным кандидатом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что число остановленных им войн после возвращения в Белый дом достигнет восьми, если ХАМАС примет его мирный план. И если за эти усилия ему не вручат Нобелевскую премию мира, то это «будет большим оскорблением для США».

В свою очередь, эксперты сообщили Reuters, у Трампа вообще нет шансов получить Нобелевскую премию мира.