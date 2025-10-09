Культура
11:11, 9 октября 2025
Культура

Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

Актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес в России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес в стране. Об этом пишет Telegram-канал Postnews.

Как сообщает источник, налоговая ликвидировала ИП звезды сериала «Чики» 6 октября, поводом стало заявление артистки. Отмечается, что бизнес был зарегистрирован в 2019 году. В качестве вида деятельности указаны исполнительские искусства.

Ранее Шмыкова заявила о желании сыграть эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Актриса покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине и переехала в Германию. Пугачева также уехала из страны и вместе с семьей проживает на Кипре.

