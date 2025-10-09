Умер звезда шансона Ефрем Амирамов

Известный певец в жанре шансон Ефрем Амирамов ушел из жизни после госпитализации

Певец Ефрем Амирамов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей больницы, в которую артист был госпитализирован.

По информации источника, известный шансонье и автор песни «Молодая» скончался в четверг, находясь в реанимации клиники в Нальчике.

«Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался», — сообщили в больнице.

Ранее стало известно, что звезда шансона Ефрем Амирамов попал в реанимацию с сепсисом. Ему установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость.