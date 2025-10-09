Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 9 октября 2025Россия

В Чечне изучили образ врага

В Чечне прошло мероприятие, посвященное изучению образа врага
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Урус-Мартане в Чечне прошло мероприятие, посвященное изучению образа врага в современной культуре. Об этом сообщает портал «Чечня сегодня».

По информации издания, встреча прошла в формате «литературно-аналитического вечера», в ходе которого изучались соцсети, фильмы и контент видеоблогеров. Конкретные произведения, к которым обращались участники собрания, не называются.

«Вечер завершился предложением активнее заниматься просветительской деятельностью, создавать альтернативные художественные произведения, пропагандирующие принципы мира и дружбы между народами», — говорится в публикации.

Ранее священник РПЦ Альвиан (Тхелидзе) раскритиковал новый дизайн купюры номиналом 500 рублей — ему не понравился тот факт, что с банкнот пропадет изображение Соловецкого монастыря, вместо которого предлагается выбирать между городом Грозный, горой Эльбрус и другими символами Кавказа. Голосовать за столицу Чечни призывал глава республики Рамзан Кадыров. Вмешательством Кадырова в ход голосования возмущались российские военкоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости