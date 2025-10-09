В Чечне изучили образ врага

В Чечне прошло мероприятие, посвященное изучению образа врага

В Урус-Мартане в Чечне прошло мероприятие, посвященное изучению образа врага в современной культуре. Об этом сообщает портал «Чечня сегодня».

По информации издания, встреча прошла в формате «литературно-аналитического вечера», в ходе которого изучались соцсети, фильмы и контент видеоблогеров. Конкретные произведения, к которым обращались участники собрания, не называются.

«Вечер завершился предложением активнее заниматься просветительской деятельностью, создавать альтернативные художественные произведения, пропагандирующие принципы мира и дружбы между народами», — говорится в публикации.

Ранее священник РПЦ Альвиан (Тхелидзе) раскритиковал новый дизайн купюры номиналом 500 рублей — ему не понравился тот факт, что с банкнот пропадет изображение Соловецкого монастыря, вместо которого предлагается выбирать между городом Грозный, горой Эльбрус и другими символами Кавказа. Голосовать за столицу Чечни призывал глава республики Рамзан Кадыров. Вмешательством Кадырова в ход голосования возмущались российские военкоры.