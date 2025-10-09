Спорт
19:25, 9 октября 2025

В Госдуме рассказали о проверке высказываний Клаудиньо об СВО

Свищев заявил, что Генпрокуратура проверяет высказывания Клаудиньо об СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Генеральная прокуратура России продолжает проверку высказываний бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из команды после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«Идут следственные действия, все идет в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения. Тема Клаудиньо получила широкое внимание», — заявил Свищев. Депутат отметил, что точная дата принятия решения пока неизвестна.

Ранее Клаудиньо написал открытое письмо, в котором объяснил свои слова об СВО. Он заявил, что не говорил ничего плохого о России и провел замечательные годы в этой стране. В заключение он отметил, что испытывает особую привязанность к России и никогда не станет высказываться против страны, гражданином которой является.

Заявления бразильца вызвали широкий резонанс в России. Высказывание Клаудиньо, помимо Свищева, прокомментировали двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, а также бывший игрок «Краснодара» Жоазиньо. После этого Свищев призвал проверить высказывания футболиста, отметив, что это может повлечь за собой лишение Клаудиньо российского спортивного гражданства.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги.

