Экс-футболист «Зенита» Клаудиньо заявил, что никогда не критиковал РФ

Бывший бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо, имеющий российский паспорт, написал открытое письмо с объяснением своих слов о специальной военной операции (СВО). Он отметил, что не говорил ничего плохого о России и провел замечательные годы в этой стране.

«У меня остались только хорошие воспоминания о "Зените" и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали», — добавил бразилец.

В конце августа Клаудиньо сообщил, что покинул «Зенит» в том числе из-за спецоперации. «И раньше люди не обращали особого внимания на чемпионат России, а после начала СВО ситуация ухудшилась», — объяснил он.

Заявления бразильца вызвали широкий резонанс в России

Слова Клаудиньо о причинах ухода из «Зенита» прокомментировали двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, бывший игрок «Краснодара» Жоазиньо и первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Так, Колосков сказал, что слова Клаудиньо «отрицательно характеризуют уровень его мышления и интеллекта, а также говорят об очень низком уровне образованности». Кроме того, по его словам, спортсмен «приплел то, что к нему не имеет отношения».

Бразильский футболист Жоаозиньо, также имеющий гражданство России, выразил мнение, что Клаудиньо потерял место в составе «Зенита», поэтому придумал для ухода из команды политический повод.

Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум, материальные блага. Мне Россия дала все, что у меня есть, поэтому я всегда буду отзываться о ней только хорошо Жоазиньо футболист

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в свою очередь призвал проверить высказывания Клаудиньо. «Вы же понимаете, это можно интерпретировать по-разному, можно вырывать из контекста. Если факты подтвердятся, думаю, подготовлю запрос по поводу проверки его высказываний [и возможного дальнейшего лишения гражданства]», — отметил он.

Клаудиньо объяснил свои слова в открытом письме

В субботу, 6 сентября, «Спорт-Экспресс» опубликовал открытое письмо Клаудиньо, в котором тот объяснил свои высказывания об СВО. «Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну», — написал он.

Спортсмен уточнил, что, когда началась СВО, он беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии.

Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию Клаудиньо футболист

Он добавил, что ситуация в российском футболе ухудшилась из-за исключения команд из европейских турниров, что отражается на эмоциональном состоянии игроков. В заключение он отметил, что испытывает особую привязанность к России и никогда не станет высказываться против страны, гражданином которой является.