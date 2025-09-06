Клаудиньо объяснил свои слова об СВО

Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо: Мои слова о России неправильно поняли

Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо объяснил свои слова о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции (СВО), заявив, что его неправильно поняли. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы и у меня остались только хорошие воспоминания о "Зените" и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали», — признал футболист.

Клаудиньо подчеркнул, что всегда уважал Россию и не имел намерения критиковать страну, в которой прожил несколько лет и получил гражданство. Спортсмен отметил, что его беспокоило состояние друзей на Украине, но он не хотел вмешиваться в политику и никогда не связывал решение покинуть «Зенит» с политическими обстоятельствами.

По словам Клаудиньо, ухудшение ситуации в российском футболе связано с исключением российских клубов из европейских турниров, что влияло на эмоциональное состояние игроков. «На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы», — заявил он.

Ранее высказывание Клаудиньо оценил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, футболист «приплел то, что к нему не имеет отношения», а также заявил, что подобные выражения говорят о низком уровне образованности спортсмена.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги.