Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Армения
Сегодня
19:00 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 1-й тур
Арина Соболенко
Сегодня
23:00 (Мск)
Аманда Анисимова
US Open (ж)
12:50, 6 сентября 2025Спорт

Клаудиньо объяснил свои слова об СВО

Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо: Мои слова о России неправильно поняли
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо объяснил свои слова о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции (СВО), заявив, что его неправильно поняли. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы и у меня остались только хорошие воспоминания о "Зените" и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали», — признал футболист.

Клаудиньо подчеркнул, что всегда уважал Россию и не имел намерения критиковать страну, в которой прожил несколько лет и получил гражданство. Спортсмен отметил, что его беспокоило состояние друзей на Украине, но он не хотел вмешиваться в политику и никогда не связывал решение покинуть «Зенит» с политическими обстоятельствами.

По словам Клаудиньо, ухудшение ситуации в российском футболе связано с исключением российских клубов из европейских турниров, что влияло на эмоциональное состояние игроков. «На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы», — заявил он.

Ранее высказывание Клаудиньо оценил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, футболист «приплел то, что к нему не имеет отношения», а также заявил, что подобные выражения говорят о низком уровне образованности спортсмена.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

    Над фабрикой Порошенко в Киеве заметили дым

    Клаудиньо объяснил свои слова об СВО

    Захарова назвала гномами-мутантами поддерживающих Киев европейских лидеров

    Россияне пожаловались на полые ювелирные украшения известного бренда

    Появились самые четкие снимки «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

    Мужчина вернул себе потерянный 51 год назад кошелек

    Нарендра Моди отказался от поездки в США

    В Турции россиян задержали после поцелуя в мечети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости