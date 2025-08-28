Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тристан Бойер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
19:30 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Янг Бойз
Сегодня
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Брага
Сегодня
22:00 (Мск)
Линкольн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
11:00, 28 августа 2025Спорт

Почетный президент РФС оценил слова Клаудиньо об СВО

Колосков: Клаудиньо, говоря об СВО, приплел то, что к нему не имеет отношения
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Клаудиньо

Клаудиньо. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, футболист «приплел то, что к нему не имеет отношения». «Такие слова отрицательно характеризуют уровень его мышления и интеллекта, а также говорят об очень низком уровне образованности», — заявил Колосков.

Ранее высказывание Клаудиньо оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. «Вопросы политики — не дело футболистов. Таких товарищей не надо было вообще привлекать в наш спорт», — заявил бывший биатлонист.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги.

