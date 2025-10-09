В Кремле рассказали о состоянии диалога с США по Украине

Песков заявил, что диалог РФ и США в вопросе Украины поставлен на паузу

Диалог России и США в вопросе урегулирования конфликта на Украине поставлен на паузу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», — сказал представитель Кремля.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи на высшем уровне на Аляске, оказался исчерпан. Он добавил, что исчезновение этого импульса стало результатом деструктивной деятельности, прежде всего стран Европейского союза.

До этого вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил самоустраниться от урегулирования конфликта на Украине.

