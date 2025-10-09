Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:56, 9 октября 2025Мир

В Кремле рассказали о состоянии диалога с США по Украине

Песков заявил, что диалог РФ и США в вопросе Украины поставлен на паузу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Диалог России и США в вопросе урегулирования конфликта на Украине поставлен на паузу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», — сказал представитель Кремля.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи на высшем уровне на Аляске, оказался исчерпан. Он добавил, что исчезновение этого импульса стало результатом деструктивной деятельности, прежде всего стран Европейского союза.

До этого вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил самоустраниться от урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости