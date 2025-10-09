В Кремле рассказали про ответ Киева по переговорным группам

Песков: Киев не дал никакого ответа на предложение о создании переговорных групп

Киев не дал никакого ответа на предложение России о создании рабочих групп. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документов, по рабочим группам», — рассказал он.

По словам Пескова, переговорный процесс сейчас находится на паузе. «Дальше ничего не движется», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков высказался о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, отсутствие мотивации Киева к развитию переговорного процесса объясняется ожиданиями позитивной динамики на фронте.