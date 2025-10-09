В МИД России рассказали о помощи Курской области со стороны Сербии

МИД России: Сербия оказала Курской области помощь в размере 472 млн рублей

Сербия оказала Курской области помощь в размере 472 миллионов рублей. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Россия признательна Сербии за помощь Курской области и неравнодушие к судьбам российских граждан.

Ранее сербский глава Александр Вучич заявил, что Сербия чувствует поддержку со стороны России, в том числе в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что Белград всегда благодарен президенту России Владимиру Путину за эту поддержку.