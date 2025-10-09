Интернет и СМИ
13:05, 9 октября 2025Интернет и СМИ

В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в выходные дни

Минцифры России назвало фейком информацию об отключении интернета в выходные
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минцифры России опровергло информацию о том, что в стране будут отключать интернет в выходные дни. Об этом ведомство предупредило в Telegram.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», — говорится в сообщении. В ведомстве назвали эти сведения фейком.

В Минцифры добавили, что мобильный и спутниковый интернет в России работает штатно с учетом особенностей, связанных с безопасностью граждан.

В министерстве призвали россиян не верить недостоверным источникам и уточнять данные на сайте ведомства или на его страницах в соцсетях.

В сентябре депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет как минимум на выходные. Он заявил, что такая мера поможет сохранить здоровье граждан.

Ограничения в работе мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. К этой мере прибегали из-за угроз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сбои наблюдались в десятках российских регионов. Новости об отключении интернета продолжают регулярно появляться в медиапространстве.

