В Москве девочка попала в больницу с нагноением из-за семечек

В Москве семилетняя девочка попала в больницу с нагноением в легких из-за семечек. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, первоклассница стала жаловаться на тяжесть в дыхании и слабость. После госпитализации провели исследование КТ, выяснилось, что в легких ребенка присутствует темное пятно.

Детский хирург Дмитрий Еремин рассказал, что скорлупы семечки глубоко впаялась в третий субсегмент правого легкого. Ученице очистили легкие и с помощью эндоскопа достали семечку. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но ей предстоит контрольная бронхоскопия, пояснили в больнице.

