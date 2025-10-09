Россия
12:07, 9 октября 2025Россия

В Москве девочка попала в больницу с нагноением из-за семечек

В Москве 7-летняя девочка попала в больницу с нагноением из-за семечек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве семилетняя девочка попала в больницу с нагноением в легких из-за семечек. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, первоклассница стала жаловаться на тяжесть в дыхании и слабость. После госпитализации провели исследование КТ, выяснилось, что в легких ребенка присутствует темное пятно.

Детский хирург Дмитрий Еремин рассказал, что скорлупы семечки глубоко впаялась в третий субсегмент правого легкого. Ученице очистили легкие и с помощью эндоскопа достали семечку. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но ей предстоит контрольная бронхоскопия, пояснили в больнице.

До этого сообщалось, что в Сургуте хирурги извлекли из желудка 12-летней девочки 20-сантиметровый ком волос.

Еще раньше трехкилограммовый ком волос извлекли из желудка 11-летней жительницы Чечни.

