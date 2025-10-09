Спорт
Автомобилист
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:36, 9 октября 2025Спорт

В Норвегии объяснили связь между влиянием Кремля и успехами российских спортсменов

Журналист Салтведт заявил о якобы эксплуатации Кремлем успехов спортсменов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Российская лыжница Наталья Непряева

Российская лыжница Наталья Непряева. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт выразил предположение, каким образом победы российских спортсменов на соревнованиях связаны с влиянием Кремля. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По словам Салтведта, руководство России будет использовать успехи спортсменов в своих целях. «Наша проблема с российскими лыжниками заключается в том, что Кремль эксплуатирует их успех после соревнований», — заявил он.

Ранее двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии Тириль Венг выступила категорически против возвращения россиян на международные турниры. Она отметила, что пока продолжается конфликт на Украине, допускать россиян до международных турниров нельзя.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

