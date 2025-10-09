Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
11:50, 9 октября 2025Спорт

В США назвали условия допуска российских лыжников на Олимпиаду

Тренер сборной США Гровер: Россия сможет отправить на Олимпиаду двух лыжников
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Главный тренер сборной США по лыжным гонкам и руководитель программы развития Крис Гровер в подкасте Race Ready назвал условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года в Италию.

Гровер заявил, что, если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) примет положительное решение, Россия сможет отправить на Игры лишь двух лыжников — одного мужчину и одну женщину. Окончательное решение по допуску российских атлетов ожидается 21 октября на заседании совета FIS.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт выразил предположение, каким образом победы российских спортсменов на соревнованиях связаны с влиянием Кремля. По словам Салтведта, руководство России будет использовать успехи спортсменов в своих целях.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Россиянам пришлось 11 часов ждать вылета во Вьетнам из-за поломки самолета

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости