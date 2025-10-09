Ценности
Внешность звезды клипа Freestyler на новом фото удивила русскоязычную публику

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @marlitos_way

Внешность финского певца и участника группы Bomfunk MC's Марло Снеллмана на новом фото удивила русскоязычную публику. Соответствующие снимок и комментарии появились в X (ранее — Twitter).

На размещенном кадре звезда популярного клипа Freestyler запечатлен в белой футболке и синем фартуке. Кроме того, он продемонстрировал на камеру седые волосы, щетину и густые усы.

Российские пользователи платформы решили оценить изменения в облике музыканта в комментариях под публикацией. «Время безжалостно», «Нет! Система сломала его», «Как вино состарился», «Надо переснять этот же клип, но с ним сегодняшним», «Теперь он Супер Марио», «Напомнили. Пришлось пересмотреть клип», — писали юзеры.

В июне австралийская танцовщица Динн Берри показала фигуру в откровенном наряде. Звезда музыкального клипа на композицию шведского диджея Эрика Придза Call On Me запечатлела себя на камеру в кроп-топе и велосипедках.

.
