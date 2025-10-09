Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:10, 9 октября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный назвал самые мощные дроны российской армии

Дандыкин назвал «Иноходец» и «Орлан-10» одними из самых мощных дронов ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) используют продвинутые дроны, например, беспилотник с искусственным интеллектом «Иноходец» и разведывательным БПЛА «Орлан-10», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Самые мощные российские дроны специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас есть не просто дроны-камикадзе. У них полет в один конец. А есть дроны, которые летают на дальние расстояния, ведут разведку, уничтожают врага и возвращаются обратно. В частности, это дрон “Охотник”, который работает в тандеме с Су-57 или самостоятельно. Есть у нас дрон “Иноходец”. Это достаточно продвинутый дрон с искусственным интеллектом. Есть разведывательный дрон, который потом возвращается парашютным способом. Это “Орлан-10”», — перечислил Дандыкин.

Сейчас по насыщению дронами — особенно по высоте, по дальности — у нас преимущество

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать новой боевой частью с воздушным подрывом. Умная осколочно-фугасная боеголовка оснащена лидаром, который обеспечивает срабатывание на заданной высоте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали устаревшим оружием ракеты Tomahawk

    Российский город полностью остался без воды

    Трамп пройдет медосмотр

    Перспективы индийских автомобилей в России оценили

    Десятки депутатов присоединились к импичменту Пашиняна

    У Трампа заметили признаки снижения когнитивных функций

    Стало известно о последнем зафиксированном сигнале телефона пропавшей в тайге семьи

    Трамп намерен выступить в израильском парламенте

    Номера проданной Галкиным Bentley оказались дороже машины

    Студентка переспала с 1832 мужчинами и решила к Новому году довести их число до двух тысяч

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости