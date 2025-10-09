Забота о себе
11:37, 9 октября 2025

Врач предупредила о скрытой опасности некоторых видов татуировок

Дерматолог Молина: Цветные татуировки увеличивают риск аллергии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stephan Schulz / Globallookpress.com

Дерматолог Ана Молина назвала три вида татуировок, нанесение которых она считает опасным. Ее мнение приводит Daily Mirror.

В первую очередь Молина предупредила о скрытой опасности цветных татуировок, так как большое количество разных пигментов увеличивает риск аллергии. «Кроме того, если в будущем захочется удалить рисунок, сделать это будет непросто, поскольку для каждого цвета требуется своя длина волны и даже разные лазеры», — объяснила врач.

Также специалистка посоветовала хорошо подумать, прежде чем делать блэкаут-татуировки, при нанесении которых большие площади кожи покрывают черным пигментом. Риск таких татуировок в том, что на них может появиться опасная родинка, которую даже врач не сможет рассмотреть.

Последним типом опасных татуировок дерматолог назвала рисунки на коже в пастельных оттенках или очень светлые. По ее словам, сначала они выглядят красиво, но со временем выцветают, а удалить их практически невозможно, так как светлые пигменты хуже подвергаются воздействию лазера.

Ранее терапевт Соня Хорана развеяла популярный миф о дезодорантах. По ее словам, содержащие алюминий антиперспиранты не вызывают рак.

