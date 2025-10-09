Бывший СССР
16:43, 9 октября 2025

Встреча Путина и Алиева завершилась

Переговоры Путина и Алиева в Душанбе завершились
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева завершилась. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры двух лидеров проходили в резиденции Кохи Сомон и длились более часа.

Это были первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Российский лидер предложил начать двустороннюю встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL.

В ходе беседы двух лидеров российский президент раскрыл подробности трагедии. По словам Путина, причины авиакатастрофы связаны с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

