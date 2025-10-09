Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 9 октября 2025Силовые структуры

Задержанные россияне готовили взрывы не менее пяти объектов инфраструктуры

Задержанные в Калужской области мужчины готовили взрывы на пяти объектах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Задержанные в Калужской области мужчины готовили взрывы на пяти объектах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, двое осужденных за госизмену и терроризм готовили взрывы не менее пяти объектов инфраструктуры в Белгородской, Брянской и Тульской областях.

В 2023 году украинские спецслужбы завербовали 47-летнего мужчину, который затем организовал в своем доме лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, после чего, используя тайники, передавал их другим участникам. Одним из них оказался 22-летний молодой человек, также задержанный в Калужской области.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил 47-летнего мужчину к 21 году колонии, его 22-летнего подельника — к 18 годам колонии. Также каждый из них получил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин поплатился за подготовку подрыва железнодорожного моста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости