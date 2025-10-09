Задержанные россияне готовили взрывы не менее пяти объектов инфраструктуры

Задержанные в Калужской области мужчины готовили взрывы на пяти объектах

Задержанные в Калужской области мужчины готовили взрывы на пяти объектах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, двое осужденных за госизмену и терроризм готовили взрывы не менее пяти объектов инфраструктуры в Белгородской, Брянской и Тульской областях.

В 2023 году украинские спецслужбы завербовали 47-летнего мужчину, который затем организовал в своем доме лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, после чего, используя тайники, передавал их другим участникам. Одним из них оказался 22-летний молодой человек, также задержанный в Калужской области.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил 47-летнего мужчину к 21 году колонии, его 22-летнего подельника — к 18 годам колонии. Также каждый из них получил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин поплатился за подготовку подрыва железнодорожного моста.