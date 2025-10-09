Россиянам назвали указывающий на опасное состояние признак на лице

Врач Продеус заявил, что заеды в уголках рта являются признаком дефицита железа

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус назвал признак на лице, указывающий на опасное состояние. Об этом он рассказал россиянам в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Продеус заявил, что ранки в уголках рта, которые также называют заедами, являются признаком дефицита железа в организме. По его словам, железо необходимо для здоровья кожи. Его коллега Герман Гандельман предупредил, что при нехватке этого микроэлемента у человека также могут начать выпадать волосы.

Чтобы восполнить дефицит железа, в рацион необходимо включить гусиную и утиную печень, а также куриные сердечки, добавила их соведущая Елена Малышева.

