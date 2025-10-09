Мир
13:10, 9 октября 2025Мир

Захарова раскрыла план англосаксов в отношении Евросоюза

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Англосаксы оказывают колоссальное давление на страны Европейского союза (ЕС), заставляя их отказаться от российских энергоресурсов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Идет колоссальное давление на страны Европейского союза через англосаксов, очевидно, и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действуют не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, общий суверенитет, к которому стремится Европа, во многом зависит от энергетического суверенитета, а Россия всегда предоставляла европейским странам возможность самостоятельно определять поставки топлива.

Она также добавила, что западноевропейским государствам следует учитывать исторический опыт и экономические реалии при принятии решения об отказе от энергоресурсов РФ.

Ранее стало известно, что послы стран Евросоюза (ЕС) договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году

    Все новости