Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 9 октября 2025Бывший СССР

Жителей Славянска призвали к эвакуации

Лях призвал жителей Славянска к эвакуации
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Жителей подконтрольного Киеву Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) призвали к эвакуации. Соответствующее заявление сделал глава местной администрации Вадим Лях, видео было опубликовано в Telegram.

«Обращаюсь к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: настало время эвакуации», — отметил Лях.

Он выразил мнение, что жителям Славянска следует покинуть город «хотя бы на отопительный сезон».

Ранее стало известно об остановке эвакуации жителей Купянска. Причиной стали действия украинских военных против мирного населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости