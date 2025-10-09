Жителей Славянска призвали к эвакуации

Лях призвал жителей Славянска к эвакуации

Жителей подконтрольного Киеву Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) призвали к эвакуации. Соответствующее заявление сделал глава местной администрации Вадим Лях, видео было опубликовано в Telegram.

«Обращаюсь к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: настало время эвакуации», — отметил Лях.

Он выразил мнение, что жителям Славянска следует покинуть город «хотя бы на отопительный сезон».

Ранее стало известно об остановке эвакуации жителей Купянска. Причиной стали действия украинских военных против мирного населения.