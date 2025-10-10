10 октября в России отмечают День рождения социальной сети «Вконтакте», а в мире празднуют День психического здоровья. Верующие вспоминают преподобного Савватия Соловецкого. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 10 октября в России и мире и кто из знаменитых людей празднует день рождения.
Праздники в России
День рождения социальной сети «ВКонтакте»
10 октября 2006 года считается Днем рождения социальной сети «Вконтакте». В этом году ресурсу исполняется 18 лет. За это время «Вконтакте» успела стать самой популярной социальной сетью в России — каждый месяц ей пользуются около 90 миллионов человек.
Праздники в мире
Всемирный день психического здоровья
Впервые этот День отметили в 1992 году по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья. Главная цель — привлечь внимание общественности к ментальным проблемам людей по всему миру и обсудить возможные пути укрепления психического здоровья.
Какие еще праздники отмечают в мире 10 октября
- Закрытие Всемирной недели космоса;
- Всемирный день инклюзивности;
- Всемирный день борьбы со смертной казнью.
Какой церковный праздник 10 октября
День преподобного Савватия Соловецкого
Савватий Соловецкий вошел в историю церкви как основатель Соловецкого монастыря. В 1396 году он принял монашеский постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, однако через несколько лет решил уединиться на острове Валаам, а затем — на необитаемом Соловецком острове.
Вместе с другим отшельником святой водрузил там крест, поставил кельи около Секирной горы и возвел храм. Позже, согласно преданию, к берегу пристал новгородский купец Иоанн. Получив благословение, он предложил Савватию часть своего богатства, на что святой дал отказ. Опечаленный купец очень спешил отплыть, но его задержало землетрясение — в страхе Иоанн укрылся в одной из келий и обнаружил, что Савватий преставился Богу. Вместе с другим монахом он похоронил святого и составил его житие.
Какие еще церковные праздники отмечают 10 октября
- День памяти мученика Каллистрата и дружины его;
- День памяти святых апостолов от 70: Марка, Аристарха и Зины;
- День памяти священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого;
- День памяти преподобного Игнатия Глубокореченского, игумена.
Приметы на 10 октября
По народному календарю 10 октября — Савватий Пчельник. На Руси в это время заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых ульи готовили к зиме.
- Первый снег выпал — зима наступит через 40 дней;
- Любая работа, кроме той, что связана с пчеловодством, — не пойдет на пользу;
- Северный ветер предвещает холодную зиму;
- Если долго спать в этот день, можно навлечь на себя болезни.
Кто родился 10 октября
Джузеппе Верди (1813-1901)
Творчество композитора считается кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Всего Верди создал 26 опер, в том числе «Бал-маскарад», «Риголетто», «Травиата» и «Аида», а также реквием, струнный квартет и ряд духовных пьес.
Павел Дуров (41 год)
Российский предприниматель, программист, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» считается одним из богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Помимо российского гражданства, у него есть паспорта ОАЭ, Франции и островного государства Сент-Китс и Невис.
Кто еще родился 10 октября
- Селим I (1470-1520) — султан Османской империи.
- Жан Антуан Ватто (1684-1721) — французский живописец, один из основоположников искусства рококо;
- Чарльз Дэнс (79 лет) — британский актер, исполнил роль Тайвина Ланнистера в «Игре престолов»;
- Филипп Янковский (57 лет) — российский актер, кинорежиссер;
- Франко Эджидио Малерба (78 лет) — первый итальянский астронавт.