14-летняя дочь Виктории Бекхэм вышла в свет в образе за сотни тысяч рублей

14-летняя дочь Виктории Бекхэм Харпер вышла в свет в образе за 950 тысяч рублей

Дочь бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Харпер Бекхэм вышла в свет в образе за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

14-летняя наследница знаменитостей посетила премьеру документального фильма о своей матери Posh в кинотеатре Curzon. Она появилась перед камерами в черном приталенном макси-платье бренда Victoria Beckham стоимостью 1890 фунтов стерлингов (примерно 206 тысяч рублей) и колье Van Cleef & Arpels за 9150 долларов (примерно 740 тысяч рублей). Так, общая сумма данных изделий составила около 950 тысяч рублей.

