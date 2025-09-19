Ценности
16:19, 19 сентября 2025

В сети раскритиковали внешность 51-летней Виктории Бекхэм из-за архивного фото

Екатерина Ештокина

Кадр: Netflix / YouTube

В сети раскритиковали внешность британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм из-за архивного фото. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Ныне 51-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма позировала на размещенном снимке в джинсовой светло-голубой рубашке. При этом она продемонстрировала прическу с объемными кудрями. В то же время на плече звезды расположился белый котенок.

Пользователи сети оценили внешний вид Бекхэм в молодости в комментариях под постом. «Эти старые фотографии наглядно демонстрируют, сколько пластических операций она сделала. Нос — главное отличие. У нее определенно не тот нос, что был на старых фотографиях. Он гораздо более четкий и прямой. Губы тоже были изменены», «Она выглядит как совершенно обычная молодая девушка, без этих нелепых надутых губ. Что случилось? Она теперь худая, как палка, и угловатая», «И она все еще утверждает, что не делала ринопластику?» — высказались они.

Ранее в сентябре Виктория Бекхэм раскрыла неожиданный комплекс во внешности. Она рассказала, что долгое время страдала от прыщей.

    Все новости