12:17, 10 октября 2025

52-летняя Высоцкая в мини-платье впервые за долгое время вышла в свет с 88-летним мужем

Актриса Высоцкая в мини-платье посетила кинопремьеру с режиссером Кончаловским
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в откровенном виде впервые за долгое время вышла в свет с мужем, режиссером театра и кино Андреем Кончаловским. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Super.ru.

Пара посетила кинопремьеру «Хроники русской революции». 52-летняя Высоцкая выбрала для красной дорожки черный пиджак и белый галстук. Кроме того, она надела мини-платье, капроновые колготки и остроносые туфли. Эффектный образ артистки завершили небрежная прическа, яркий макияж и сумка в виде стеклянного флакона.

88-летний Кончаловский, в свою очередь, предстал перед камерами в темно-синих брюках, белой футболке и удлиненной рубашке с поясом. Во время позирования фотографам режиссер держался за трость.

В сентябре Юлия Высоцкая раскрыла секрет стройности.

.
    Все новости