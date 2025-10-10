Ценности
10:06, 10 октября 2025

56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

Супермодель Хелена Кристенсен в откровенном платье посетила балет в Нью-Йорке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BG048 / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном виде посетила балет в Нью-Йорке. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет открытые черные туфли и прозрачное платье серо-голубого цвета, оформленное черными полосами и вырезом на груди. На размещенных фото видно, что знаменитость не стала надевать под изделие нижнее белье.

Также можно заметить, что визажисты дополнили эффектный образ Кристенсен ярко-красной помадой и нюдовым макияжем глаз. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в пышные кудри.

В сентябре Хелена Кристенсен в откровенных образах снялась для журнала Vogue Scandinavia. На одном из кадров супермодель позировала в черном нижнем белье, которое состояло из бюстгальтера-бандо с сеткой и трусиков.

