Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:32, 10 октября 2025Мир

Американский полковник высказался о войне с Россией

Американский полковник Макгрегор заявил, что войны с Россией удастся избежать
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Ситуация вокруг отправки крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) как-нибудь разрешится и войны с Россией удастся избежать. Об этом заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Гленна Дизена.

Он подчеркнул, что идея об отправке ракет Tomahawk — глупая.

«Она, как я ожидаю, исчезнет, уйдет в прошлое. Ее незаметно забудут», — подчеркнул Макгрегор.

Наряду с этим экс-советник Пентагона привел аргумент, почему в Вашингтоне могут пересмотреть взгляды на продажу такого оружия Киеву.

Ранее полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X заметил, что Соединенные Штаты вступят в войну с Россией в случае применения Украиной американских крылатых ракет Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

    Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

    В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

    Крымский мост временно перекрыли

    Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

    Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

    Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

    В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

    Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости