Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

Блогер Артемий Лебедев заявил, что президенту Владимиру Путину не нужны соцсети

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев объяснил отказ президента России Владимира Путина от ведения личных страниц в соцсетях. Мнением он поделился в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что президент России не заводит соцсети, поскольку это «не его». Лебедев назвал объяснение Пескова дипломатичным.

«На самом деле Путину просто соцсети *** не упали. Все, что нужно в этой жизни, он делает и без помощи соцсетей», — сказал дизайнер.

Песков ранее рассказал, что Путину знаком современный сленг. По его словам, президент не использует такую лексику в повседневной жизни.