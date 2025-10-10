Экономика
15:59, 10 октября 2025Экономика

В Норвегии предупредили об угрозе срыва рыбного соглашения с Россией

Fiskeribladet: Российско-норвежские переговоры о вылове трески могут провалиться
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alister Doyle / Reuters

Российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески в Баренцевом море могут впервые за десятки лет провалиться, поскольку позиции сторон не сближаются. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет норвежское издание Fiskeribladet.

В прошлые годы объемы вылова определялись по итогам ежегодной двусторонней комиссии по рыболовству, что проводится в конце октября. Эта традиция не нарушалась даже во время холодной войны, но теперь дата основных переговоров все еще не назначена.

Начальной точкой конфликта стали введенные Норвегией ограничения в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». Королевство пошло на этот шаг после того, как аналогичные меры приняло руководство Европейского союза (ЕС). Они предусматривают запрет на проход судов компаний в водах ЕС, их ремонт и выгрузку рыбы в портах.

Поводом для такого решения было названо оснащение судов оборудованием, позволяющим вести шпионаж в Северном и Балтийском морях. В свою очередь, норвежские санкции фактически запрещали компаниям промысел в исключительной экономической зоне королевства.

В ответ на этот шаг Россия пригрозила закрыть доступ в свою исключительную экономическую зону для всех норвежских рыбопромысловых судов.

По словам старшей научной сотрудницы Института Фритьофа Нансена Анне-Крастин Йоргенсен, сотрудничество Норвегии и России в области рыболовства переживает самый серьезный кризис в истории. По ее мнению, обе стороны прекрасно осознают важность взаимодействия для сохранения рыбных запасов в своих водах, но, с другой стороны, Москва, по сути, выдвинула ультиматум, и теперь не собирается отступать от него.

При этом в Осло также считают, что использование рыбопромысловых судов для шпионажа стало нарушением двухсторонних соглашений. Возможным вариантом решения проблемы норвежский эксперт назвала временные разрешения для отдельных судов из России.

Совместное регулирование вылова связано с особенностями жизненного цикла трески, которая нерестится в норвежской зоне, а нагуливается в российской. Таким образом, без взаимодействия стороны не смогут понять, какой объем этого вида рыбы можно добывать, чтобы не навредить популяции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
