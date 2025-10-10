Экономика
18:39, 10 октября 2025Экономика

Зеленский сообщил о скорой передаче замороженных активов России Украине

Президент Украины Зеленский анонсировал решение по замороженным активам РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Вопрос о направлении Киеву российских активов, замороженных в западных странах после начала боевых действий на Украине, близок к разрешению. Об этом в своем Telegram-канале написал президент республики Владимир Зеленский.

«Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо», — написал он по итогам совещания по международной работе с начала года и задач на следующие три месяца.

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис назвал не имеющим альтернативы вариант использования российских заблокированных средств для выдачи кредита Украине. Речь идет о займе, который Киев должен будет отдать только после того, как Россия выплатит компенсацию за разрушения во время боевых действий.

По словам чиновника, за последнее время проделана большая техническая работа по подготовке кредита, в целом участники обсуждения видят прогресс и готовы довести дело до конца.

Переговоры по «репарационному кредиту» пройдут на заседании Евросовета в конце октября. Известно, что инициативу поддерживают Германия, Франция и восточные страны Евросоюза.

Против пока что выступает Бельгия, где заморожена большая часть активов. Страна хочет избежать ситуации, где на нее будет возложена основная ответственность за действия, поэтому для устранения ее возражений может потребоваться дополнительная работа.

