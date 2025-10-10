Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

Пользователь Reddit с ником Full-Break1485 рассказал о том, как неудачная попытка устроить сюрприз для своей девушки едва не закончилась для него тяжелыми травмами. По его словам, его избранница до этого не раз говорила, как ей нравятся романтические неожиданности.

«Я подумал, что неплохо было бы устроить что-нибудь милое — например, ужин-сюрприз у нее дома с ее любимыми блюдами и свечами. План был прост: она придет с работы, а я уже буду ждать ее дома, все приготовив. Романтично, правда?» — написал автор.

Парень проник в квартиру девушки благодаря запасным ключам, которые она попросила его хранить у себя несколько месяцев назад. Как следует подготовившись и накрыв на стол, он услышал шорох за дверью и понял, что хозяйка сейчас войдет внутрь.

«Я окончательно разволновался, приглушил свет еще сильнее и спрятался за стойкой, думая, что сейчас выскочу и скажу что-нибудь банальное, типа: "Сюрприз, детка!". Дверь открывается, и тут же раздается ее крик, от которых кровь стынет в жилах. Она бросает сумку, хватает первое попавшееся под руку — это оказалась сковородка — и замахивается ею на меня, прежде чем я успеваю пошевелиться. Я пригибаюсь, чуть не опрокидываю еду и начинаю кричать: "Это я! Это я!"», — рассказал Full-Break1485.

Спустя показавшиеся вечностью три секунды тишины девушка разрыдалась, после чего начала кричать на своего бойфренда за то, что он до смерти ее испугал. Выяснилось, что она еще с улицы заметила в окне мелькающие тени от света свечи. Впрочем, успокоившись, она все же посмеялась над этой историей.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как хотел сделать своей девушке приятный сюрприз и принести ей завтрак в постель. Мужчина признался, что для него это также закончилось сломанным запястьем.