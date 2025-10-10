Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником Full-Break1485 рассказал о том, как неудачная попытка устроить сюрприз для своей девушки едва не закончилась для него тяжелыми травмами. По его словам, его избранница до этого не раз говорила, как ей нравятся романтические неожиданности.

«Я подумал, что неплохо было бы устроить что-нибудь милое — например, ужин-сюрприз у нее дома с ее любимыми блюдами и свечами. План был прост: она придет с работы, а я уже буду ждать ее дома, все приготовив. Романтично, правда?» — написал автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Парень проник в квартиру девушки благодаря запасным ключам, которые она попросила его хранить у себя несколько месяцев назад. Как следует подготовившись и накрыв на стол, он услышал шорох за дверью и понял, что хозяйка сейчас войдет внутрь.

«Я окончательно разволновался, приглушил свет еще сильнее и спрятался за стойкой, думая, что сейчас выскочу и скажу что-нибудь банальное, типа: "Сюрприз, детка!". Дверь открывается, и тут же раздается ее крик, от которых кровь стынет в жилах. Она бросает сумку, хватает первое попавшееся под руку — это оказалась сковородка — и замахивается ею на меня, прежде чем я успеваю пошевелиться. Я пригибаюсь, чуть не опрокидываю еду и начинаю кричать: "Это я! Это я!"», — рассказал Full-Break1485.

Спустя показавшиеся вечностью три секунды тишины девушка разрыдалась, после чего начала кричать на своего бойфренда за то, что он до смерти ее испугал. Выяснилось, что она еще с улицы заметила в окне мелькающие тени от света свечи. Впрочем, успокоившись, она все же посмеялась над этой историей.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как хотел сделать своей девушке приятный сюрприз и принести ей завтрак в постель. Мужчина признался, что для него это также закончилось сломанным запястьем.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Возможности Трампа отомстить Норвегии за неприсуждение Нобелевской премии оценили

    Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

    В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу снабжения Киева

    Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

    Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения

    Заблокированным блогерам разрешат вернуться на YouTube

    В США назвали самую опасную угрозу России для НАТО

    Выживший мужчина рассказал о нападении волка-людоеда

    Сексолог призвала заниматься любовью перед свиданием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости