Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

Экс-редактор Первого канала Овсянникова заявила о депрессии коллег с ТВ в России

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), живущая в Европе, предположила, что ее бывшие коллеги, работавшие на федеральных российских телеканалах, пребывают в тяжелом эмоциональном состоянии и имеют проблемы с алкоголем. Такое мнение она выразила в беседе с телеканалом «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией), запись доступна на YouTube.

«По моим личным ощущениям, мне кажется, что люди находятся в глубокой депрессии, они спиваются, они не знают, как жить. Многие из них находятся, я думаю, в вынужденной эмиграции», — заявила Овсянникова.

При этом бывшая сотрудница Первого канала уточнила, что не знает подробностей о состоянии бывших коллег, поскольку они прекратили с ней общение.

3 октября Минюст России внес Овсянникову в перечень иноагентов. Как заявили в министерстве, бывшая редактор Первого канала распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей, а также информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил России (ВС РФ).

В марте 2022 года Овсянникова неожиданно появилась в эфире программы «Время». Журналистка встала позади ведущей передачи Екатерины Андреевой и показала плакат с призывом прекратить спецоперацию на Украине. За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Впоследствии журналистку неоднократно штрафовали по административной статье о дискредитации Российской армии. Позднее в ее отношении возбудили уголовное дело, суд заочно приговорил ее к 8,5 года лишения свободы. Процесс проходил без Овсянниковой, так как журналистка сбежала из-под домашнего ареста и покинула страну.