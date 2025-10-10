Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:23, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

Экс-редактор Первого канала Овсянникова заявила о депрессии коллег с ТВ в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), живущая в Европе, предположила, что ее бывшие коллеги, работавшие на федеральных российских телеканалах, пребывают в тяжелом эмоциональном состоянии и имеют проблемы с алкоголем. Такое мнение она выразила в беседе с телеканалом «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией), запись доступна на YouTube.

«По моим личным ощущениям, мне кажется, что люди находятся в глубокой депрессии, они спиваются, они не знают, как жить. Многие из них находятся, я думаю, в вынужденной эмиграции», — заявила Овсянникова.

При этом бывшая сотрудница Первого канала уточнила, что не знает подробностей о состоянии бывших коллег, поскольку они прекратили с ней общение.

Материалы по теме:
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

3 октября Минюст России внес Овсянникову в перечень иноагентов. Как заявили в министерстве, бывшая редактор Первого канала распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей, а также информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил России (ВС РФ).

В марте 2022 года Овсянникова неожиданно появилась в эфире программы «Время». Журналистка встала позади ведущей передачи Екатерины Андреевой и показала плакат с призывом прекратить спецоперацию на Украине. За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Впоследствии журналистку неоднократно штрафовали по административной статье о дискредитации Российской армии. Позднее в ее отношении возбудили уголовное дело, суд заочно приговорил ее к 8,5 года лишения свободы. Процесс проходил без Овсянниковой, так как журналистка сбежала из-под домашнего ареста и покинула страну.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела против Мэйби Бэйби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости