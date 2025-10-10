Экономика
19:35, 10 октября 2025

Часть россиян захотели освободить от пошлин на наследство жилья

В ГД предложили освободить от пошлины для наследства малообеспеченных граждан
Мария Черкасова
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму (ГД) законопроект, предлагающий освободить от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства малообеспеченных граждан. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ожидается, что освобождение будет распространяться на тех, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточных минимума в их регионе, независимо от вида и количества наследуемого имущества, включая недвижимость и земельные участки.

Уровень прожиточного минимума различается по регионам — например, в Москве он составляет около 23,9 тысячи рублей в месяц, в Хакасии — около 18,1 тысячи, а на Камчатке — более 31 тысячи рублей. По России в целом, по данным Росстата, около 7,2 процента населения (примерно 10,5 миллиона человек) имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Авторы законопроекта считают его важным шагом для социальной справедливости, так как в настоящее время расходы на оформление наследства часто становятся неподъемным барьером для малообеспеченных людей, вынуждая их брать кредиты или отказываться от наследства.

В настоящее время госпошлина за оформление наследства составляет для близких родственников 0,3 процента стоимости имущества (максимум 100 тысяч рублей), для остальных — 0,6 процента (до 1 миллиона рублей). Предлагаемые изменения позволят сделать получение наследства доступным для социально уязвимых групп населения.

В заключении правительства, приложенном к законопроекту, говорится, что документ нуждается в существенной доработке, так как в нем не определен порядок освобождения от уплаты госпошлины. В частности, не установлен период, за который россиянам предоставляются сведения о полученном доходе, а также перечень документов о подтверждении дохода.

Ранее депутаты предложили выдавать продовольственные сертификаты малоимущим россиянам.

    Все новости