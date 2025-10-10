Силовые структуры
16:47, 10 октября 2025Силовые структуры

Деда Мороза посадили за расстрел россиянина на новогодних праздниках

Пенсионеру в костюме Деда Мороза дали 12 лет за расстрел предпринимателя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Республике Чувашия к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 тысяч рублей приговорили 72-летнего российского пенсионера, подозреваемого в расправе над предпринимателем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Как установил суд, у обвиняемого с потерпевшим сложились сильные личные неприязненные отношения. 2 января, чтобы не привлекать внимания и скрыть личность, пенсионер надел костюм Деда Мороза, зашел в магазин города Канаш и выстрелил в соперника из обреза, сделанного из двухствольного ружья. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью.

В ходе первоначальных допросов мужчина причастность к преступлению отрицал. Однако проведенные следственные действия помогли опровергнуть его показания и подтвердить причастность к совершенному преступлению. В частности, было проведено его опознание в костюме Деда Мороза, а также опознание по голосу.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске осудят пенсионера, расправившегося с соседом из-за червей.

