Депутат Рады обвинила Сырского в молчании об ударах по критической инфраструктуре

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не комментирует удары российских войск по критической инфраструктуре республики. Этот факт вызвал возмущение у депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, чем она поделилась в Telegram-канале.

«Почему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский молчит об атаках на объекты критической инфраструктуры? Как будто это его не касается», — написала она.

Безуглая также обвинила главкома ВСУ в сбоях в работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По ее словам Сырский рассказывает о «добропольском контрнаступлении», которого не существует.

Ранее Безуглая сообщила, что Сырский является «психотерапевтом» президента страны Владимира Зеленского. «Ситуация контролируемая, штурмуем», — воспроизвела политик речи главкома ВСУ.