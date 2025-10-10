Ценности
Дочь Брюса Уиллиса пожаловалась на травлю из-за сходства с ним

Дочь Брюса Уиллиса Таллула пожаловалась на травлю из-за сходства с отцом
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула пожаловалась на травлю из-за сходства с отцом. Об этом она высказалась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя наследница актеров опубликовала архивный снимок Уиллиса и свое фото во взрослом возрасте. В описании к посту она призналась, что ненавидела свою внешность, а особенно подбородок, поскольку ее постоянно критиковали окружающие.

«Каким же "проклятым ребенком" я была только за то, что унаследовала эту выразительную черту. Я злюсь на взрослых, которые посеяли в моей душе семена ненависти к себе, и я горжусь собой за то, что сумела вырвать эту ненависть с корнями!» — подытожила она.

Ранее в июле другая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут похвасталась фигурой в откровенном образе. Знаменитость продемонстрировала фигуру в купальнике, держа в руках букет цветов.

