Драка россиянина с обидевшими его сына школьниками попала на видео

Опубликовано видео драки жителя Приморья с обидевшими его сына школьниками

В сети появилось видео драки жителя Приморья со школьниками, обидевшими его сына. Ролик опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно толпу людей разного возраста, включая подростков и как минимум одну взрослую женщину. В центре — вероятно, мужчина, вступивший в конфликт с детьми.

Как ранее сообщалось, 42-летний житель города Большой Камень приехал в школу, чтобы разобраться с шестиклассниками, подравшимися с его сыном. В ходе перепалки он вышел из себя и начал бить подростков, а также распылил перцовый баллончик, после чего сел в машину и скрылся. В результате пострадали несколько несовершеннолетних. Их матери обратились в полицию.

