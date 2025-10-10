Спорт
Казахстан
Сегодня
17:00 (Мск)
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
Сегодня
21:45 (Мск)
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
12:46, 10 октября 2025Спорт

Футболист «Зенита» объяснил отказ от празднования голов

Футболист «Зенита» Глушенков: Не праздную голы, потому что ничего не чувствую
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Максим Глушенков объяснил отказ от празднования голов. Об этом сообщает РИА Новости.

Игрок отметил, что после взятия ворот ничего не чувствует. «Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — подчеркнул футболист.

В начале сентября Глушенков заявил, что у него отсутствует интерес к просмотру футбола по телевизору. «Лучше сериал какой-нибудь», — объяснил он.

26-летний Глушенков перешел в «Зенит» в 2024 году. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. По итогам сентября лига признала его лучшим игроком месяца.

