Футболист «Зенита» объяснил отказ от празднования голов

Футболист «Зенита» Глушенков: Не праздную голы, потому что ничего не чувствую

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Максим Глушенков объяснил отказ от празднования голов. Об этом сообщает РИА Новости.

Игрок отметил, что после взятия ворот ничего не чувствует. «Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — подчеркнул футболист.

В начале сентября Глушенков заявил, что у него отсутствует интерес к просмотру футбола по телевизору. «Лучше сериал какой-нибудь», — объяснил он.

26-летний Глушенков перешел в «Зенит» в 2024 году. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. По итогам сентября лига признала его лучшим игроком месяца.