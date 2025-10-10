Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:06, 10 октября 2025Моя страна

Гигантский батат вырастили в России

В Воронеже вырастили гигантский батат
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница «БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. проф. Б.М. Козо-Полянского» во «ВКонтакте»

Гигантский батат вырастили в ботаническом саду Воронежа. Об этом сообщается в соцсетях сада.

«Гигантский батат вырастили наши цветоводы! 2,2 килограмма», — говорится в описании к фото крупного овоща.

Специалисты ботанического сада рассказали, что ипомея батат происходит из тропической Америки, но и в условиях средней полосы формируется отличный урожай. Его можно есть сырым, вареным и жареным.

Ранее сообщалось, что под Астраханью вырастили тыкву весом больше 103 килограммов. Тыкву представили на фестивале «Краски осени», который прошел в питомнике южных растений «Началово», и торжественно взвесили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Названа цена самой маленькой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости