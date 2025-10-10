Гигантский батат вырастили в России

В Воронеже вырастили гигантский батат

Гигантский батат вырастили в ботаническом саду Воронежа. Об этом сообщается в соцсетях сада.

«Гигантский батат вырастили наши цветоводы! 2,2 килограмма», — говорится в описании к фото крупного овоща.

Специалисты ботанического сада рассказали, что ипомея батат происходит из тропической Америки, но и в условиях средней полосы формируется отличный урожай. Его можно есть сырым, вареным и жареным.

Ранее сообщалось, что под Астраханью вырастили тыкву весом больше 103 килограммов. Тыкву представили на фестивале «Краски осени», который прошел в питомнике южных растений «Началово», и торжественно взвесили.