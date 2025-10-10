Глава Минздрава США рассказал о связи между обрезанием и аутизмом

Кеннеди-младший: Между обрезанием и аутизмом существует тесная связь

Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что между обрезанием и аутизмом существует тесная связь. Об этом сообщает UPI.

«Два исследования показывают, что у детей, которым рано сделали обрезание, уровень аутизма вдвое выше», — рассказал он на заседании кабинета министров.

По его мнению, более высокая заболеваемость этой болезнью связана с приемом тайленола. Кеннеди не уточнил, на какие исследования он ссылается, но датский отсчет за 2015 год, в котором были опрошены 334 тысячи мужчин поколения Z, показал, что у мужчин, прошедших обрезание, вероятность развития аутизма в возрасте до 10 лет выше, чем у тех, кто не прошел обрезание.

Как отмечает издание, ацетаминофен, активный анальгетик в составе тайленола, обычно прописывают беременным женщинам, однако существует мнение, что он может повысить риск развития аутизма у детей.

Ранее представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что администрация президента США Дональда Трампа добилась исторического прогресса в борьбе с аутизмом. Он отметил, что успехов добилась команда Кеннеди-младшего.